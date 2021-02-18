Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Vatandaşlar bu sorulara yanıt arıyor

Sosyal medyadan paylaşılan ve SMS üzerinden gelen kandil mesajları ardından 2021 kandil tarihleri merak konusu oldu. 2021 yılında Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid olmak üzere dört kandil idrak edilecek. Yılın ilk kandili ise bugün. İşte, bugün idrak edilecek kandil hakkında bilgi...

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre, Regaip Kandili bugün ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Müslümanlar bugün, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili'ni 2021'de karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor.

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ

Regaib Gecesi, ihsanlar ve ilahi tecellilere sahne olacağı bildirilen bir gecedir. Bu itibarla bu gecede yapılacak dua, istiğfar ve ibadet, günahların affına vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gecede yapılan duaların kabul olacağını şu hadis-i şeriflerinde bizlere bildirmiştir. "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul olunur. Bu geceler Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir."

2021 KANDİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.