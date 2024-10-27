Bugün miting yapıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul Beşiktaş’ta ‘Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi’ düzenliyor. Özel, dün miting alanında incelemelerde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililerin eşlik ettiği CHP Lideri, miting alanındaki işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel, sohbet ettiği vatandaşları da mitinge davet etti. Saat 14.30’da başlayacak olan miting, yaşam hakkı ve insan hakları konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

MYK’DA KARARLAŞTIRILDI

CHP Lideri Özel, TUSAŞ saldırısının ardından Diyarbakır gezisini iptal edip, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) acil toplantıya çağırmıştı. Ankara’da gerçekleştirilen MYK toplantısında, CHP’nin 27 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği “Yaşam Hakkı” mitinginin, TUSAŞ’a düzenlenen saldırının ardından, “Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı” mitingi olarak yapılmasına karar verilmişti.