×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bugün miting yapıyor

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Miting
Bugün miting yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 07:00

CHP Lideri Özel, bugün yapılacak ‘Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi’ öncesinde İstanbul Beşiktaş’taki miting alanında incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul Beşiktaş’ta ‘Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi’ düzenliyor. Özel, dün miting alanında incelemelerde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililerin eşlik ettiği CHP Lideri, miting alanındaki işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel, sohbet ettiği vatandaşları da mitinge davet etti. Saat 14.30’da başlayacak olan miting, yaşam hakkı ve insan hakları konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

MYK’DA KARARLAŞTIRILDI

CHP Lideri Özel, TUSAŞ saldırısının ardından Diyarbakır gezisini iptal edip, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) acil toplantıya çağırmıştı. Ankara’da gerçekleştirilen MYK toplantısında, CHP’nin 27 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği “Yaşam Hakkı” mitinginin, TUSAŞ’a düzenlenen saldırının ardından, “Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı” mitingi olarak yapılmasına karar verilmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#Miting

BAKMADAN GEÇME!