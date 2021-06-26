Bugün marketler kaça kadar açık, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 26 Haziran Cumartesi BİM, A101,ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından Haziran ayı boyunca geçerliliğini koruyacak olan genelgeye göre cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Bu durumda yarın için gerçekleşecek olan sokağa çıkma yasağının başlama saati ve marketlerin saat kaça kadar açık olacağı araştırılıyor. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 26 Haziran Cumartesi A101,ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri hakkında detaylar…

BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yayınlanan genelgede hafta içi Pazartesi sokağa çıkma yasağı saat 05:00'te bitiyor ve akşam saat 21:00'De başlıyor. Bu durumda cumartesi günleri marketler 09.00’de açılacak ve saat 21.00’de kapanmış olacak.

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Genelgeye göre marketler, Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

BİM, A101,ŞOK, MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Haziran ayı boyunca geçerli olan normalleşme takvimine göre, A101, BİM, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellenmiştir. Online market ve yemek sipariş firmaları ise hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecekler.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara