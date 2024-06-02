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Bugün LGS günü

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#LGS
Bugün LGS günü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bugün 81 ilde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda ve yurtdışındaki 11 sınav merkezinde bulunan 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

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Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda uygulanacak. Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. İlk oturumu oluşturan 50 sorunun sorulacağı sözel sınavın süresi 75 dakika, sayısal alandan oluşan 40 soruluk ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Toplam 90 soruyu yanıtlaması istenen adaylar, birinci oturumda 8’inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorularla karşılaşacak. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu sınava katılım zorunlu değil. Özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci ise evde veya hastanede sınava alınacak. Sınav sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak. Öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri belgeleri alabilmesi amacıyla  Türkiye genelinde nüfus müdürlükleri bugün açık tutulacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan paylaştığı mesajla sınava girecek öğrencilere başarılar diledi ve “Allah zihin açıklığı versin” dedi.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#LGS

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