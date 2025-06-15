Bugün LGS günü 1 milyon öğrenci sınavda

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS), bu yıl Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 13 okulda, 37 salonda uygulanacak. Özel durumu olan öğrenciler için evde ve hastanede sınav imkânı sağlanırken, görme engelli ve az gören öğrenciler için de gerekli tedbirler alındı. Öğrencilerin yanlarında fotoğraflı giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi bulundurmaları zorunlu. Kimlik belgelerinde fotoğraf şartı aranmıyor.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ’DA

Toplam 155 dakika sürecek sınavda öğrenciler giriş ve kimlik belgelerinin yanı sıra yanlarında iki adet siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulundurabilecek. LGS sonuçları, 11 Temmuz’da duyurulacak. Aynı gün öğrencilerin lise tercih sürecinde yol haritası olacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Sınav nedeniyle il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün 07.00-12.30 arasında açık tutulacak. İstanbul’da LGS’ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım bugün ücretsiz. LGS ile ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar gün boyunca hürriyet/eğitim internet sayfasında yer alacak.

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HEYECANI ‘NEFES’LE YENİN

Adayların sınav sırasında dikkat etmesi gerekenler şöyle:

1) Doğru cevabı bulmak için soruları dikkatle okuyun.

2) Cevaplamakta zorlandığınız sorularda vakit kaybetmeden diğer sorulara geçin.

3) Süreyi etkili kullanarak tüm sorulara zaman ayırmaya çalışın.

4) Odaklanmayı ve rahatlamayı sağlayacak nefes egzersizleri yapın.

5) “Hiçbir şey yapamayacağım, başaramayacağım” gibi negatif cümleleri, olumlu düşüncelerle değiştirin.