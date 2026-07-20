Bugün Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıldönümü... Kıbrıs Türkleri’nin doğum günü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bugün, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıldönümü. Kıbrıs Türk halkının coşkuyla kutladığı törenlerde Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Törenlerde verilen mesajlarda Kıbrıs Türk halkının Rumlarla egemen eşitliği ön plana çıkartılırken, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununa Türkiye ile tam istişare ile çözüm aradıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise “Bugün Türk halkının yok oluştan kurtulduğu gün, doğum günümüz, ikinci Girit olmaktan kurtulduğumuz gündür’ ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN: TÜRKİYE İLE TAM İSTİŞARE

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, dün Lefkoşa’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yaptığı konuşmada, “Halkımızın talebi nettir; Bu halk hiçbir koşulda bu ada üzerindeki haklarından, eşitlikten ve güvenlikten vazgeçmeyecektir. Bu halk hiçbir koşulda azınlık olmayı kabul etmeyecektir. Bu halk hiçbir koşulda çocuklarının dünyayla buluşmasının engellenmesine, dünyadan izole edilmesine razı değildir, olmayacaktır. Bu halk bu adada hep vardır ve görmezden gelinmeyi, yok sayılmayı kabullenmeyecektir. Çözüm istiyor ve bunun için samimiyetle uğraş veriyoruz. Bu süreci Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ve tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

SOLO TÜRK, SAVAŞ GEMİLERİ

Törenler çerçevesinde Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Gökova fırkateyni, İnönü Denizaltısı ve Zıpkın Hücümbotu bugün Girne Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK de akşam saat 18.00’de Girne’de gösteri düzenleyecek.





DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU: TEK ÇÖZÜM 2 DEVLET

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk askerinin 20 Temmuz 1974’te yok olmaktan kurtardığını belirterek, “Kıbrıs Barış Harekâtı Kıbrıs Türk halkının doğum günüdür. İkinci bir Girit vakasının yaşanmasını engelleyen müdahaledir. 20 Temmuz ayrıca Kıbrıs sorununun çözüldüğü gündür” dedi. Ertuğruloğlu, KKTC hükümetinin tam destek verdiği Türkiye’nin masaya koyduğu Kıbrıs sorununda 2 devletli çözümden geri adım atmalarının da artık imkânsız olduğuna dikkat çekerek, “Kıbrıs her zaman Türk ve Rum 2 taraflıydı. Şimdi Türk halkı sayesinde halkımız güven içinde yaşayabiliyor. Kıbrıs Türk halkı, Türk askeri, Türkiye’nin garantörlüğü ve iki devletlilikten geri adım atmayacaktır” diye konuştu.

AB TARAFLI

Haberin Devamı

Kıbrıs’ta 60 yıldır süren müzakerelerin başarısız olduğuna dikkati çeken Ertuğruloğlu şunları söyledi:

“BM Rum tarafına Kıbrıs Cumhuriyeti statüsünü vermeye devam ettiği sürece çözüm olmayacaktır. AB de benzer bir hatayı yapıyor, Kıbrıs’ta resmi muhatap olarak Rumları görüyor ve 2004’te tam üye yaptılar. Bizden bu hatalarını yasalaştırmamızı bekliyorlarsa çok beklerler. AB Kıbrıs sorununda tarafsızlığını da yitirmiştir.”





BAKAN GÜLER ‘BARBARLIK MÜZESİ’NDE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetiyle tam kadro törenlerde yer aldı. Güler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından Rumların 1963’te Türk Alayı’nda görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve çocuklarını katlettiği evi, Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’ni ziyaret etti. 24 Aralık 1963 gecesi, Rumlar, Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın Lefkoşa’daki evine baskın düzenlemiş, eşi Mürüvvet, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan’ı banyo küvetine saklanırken kurşun yağmuruna tutarak katletmişti. Kıbrıs tarihine küvet katliamı diye geçen saldırının yaşandığı ev, müzeye çevrildi. Güler ve beraberindekiler, müzeyle ilgili bilgi aldı. Güler’e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu eşlik etti.

Haberin Devamı

O BAYRAK NESİLDEN NESİLE EMANET

1990 yılında KKTC’ye yerleşen Aynur Gazcıoğlu’na (54) aynı yıl Kıbrıs Türkü komşusu tarafından 20 Temmuz 1974’teki harekâtta kullanılan bayraklardan biri emanet edildi.





Savaşta zarar gören bayrağı 36 yıl boyunca sandıkta muhafaza eden Gazcıoğlu, Anadolu Ajansı’na bayrağın öyküsünü anlatırken “Bayrağı bana harekâta tanık olan komşum emanet etti. Ben de bunu torunuma miras olarak bırakacağım. Kıbrıs Türkü olan komşum kendisi vefat etmeden önce buraya ilk geldiğimde verdi. Ben de 36 yıldır sandığımda saklıyorum” diye konuştu.