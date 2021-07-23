Bugün kargolar çalışıyor mu, kapalı mı? Bayramın dördüncü günü Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat ve PTT Kargo açık mı?

Kurban Bayramı’nın dördüncü ve son gününde kargoların çalışma saatleri de alışveriş yapan ve sevdiklerine gönderilerde bulunmak isteyenler tarafından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kurban kesim işlemlerini halleden vatandaşlar, sevdikleriyle bayramlaşmaya ve hediyeleşmeye devam ediyor. Peki, bugün kargolar çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, Kurban Bayramı’nda Aras, PTT, MNG, Sürat kargoların çalışma bilgileri.

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı’nda kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

MNG, ARAS KARGO, SÜRAT KARGO, PTT KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi kargo, PTT kargo ve diğer pek çok kargo firması arife günü tam gün ya da yarım gün çalışmakla birlikte, Kurban Bayramı süresince hizmet veremeyecekler.

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