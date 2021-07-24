Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? Cumartesi günü Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat ve PTT Kargo açık mı?

Bayram tatilinin sonlanmasıyla kargoların çalışma saatleri de alışveriş yapan ve sevdiklerine gönderilerde bulunmak isteyenler tarafından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 9 günlük bayram tatilinin sonlarına yaklaşırken hafta sonu kargoların dağıtım yapıp yapmadığı merak konusu. Peki, bugün kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, Cumartesi günü Aras, PTT, MNG, Sürat kargoların çalışma bilgileri.

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı’nda kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde çalışmadı. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam ediyor.

MNG, ARAS KARGO, SÜRAT KARGO, PTT KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi kargo, PTT kargo ve diğer pek çok kargo firması arife günü tam gün ya da yarım gün çalışmakla birlikte, Kurban Bayramı süresince hizmet veremedi. Kurban Bayramı'nın sonlanmasıyla birlikte 24 Temmuz Cumartesi kargo firmaları kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyorlar.

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