Bugün itibariyle başlıyor: Hava 8 derece birden değişecek | Yeni sistem kuvvetli geliyor: Cuma gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çarşamba ve perşembe günleri yurtta, yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava yaşanacağını aktaran Çelik, "Sıcaklıklar salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde hızla yükselecek. Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Diğer yerlerde ise 2 ila 4 derecelik sıcaklık artışını göreceğiz." diye konuştu.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini aktaran Çelik, "Ankara'da salı 16, çarşamba 19 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'daki sıcaklıklar salı 17, çarşamba 16 derece. Sıcaklıklar İzmir'de salı 24, çarşamba 23 derece." bilgisini verdi.

CUMA GÜNÜ YENİDEN BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son analizlere göre, yurt genelinde hayatı olumsuz etkileyen dondurucu soğuklar etkisini yitiriyor. Bugünden itibaren başlayacak ısınma dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve termometrelerde yaklaşık 8 derecelik bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ancak Cuma gününden itibaren mevcut bahar havasının etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak tüm bölgeleri etkisi altına alacak olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonu itibarıyla etkili olacağı öngörülüyor.

ZİRAİ DON UYARISI: İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif zirai don, Doğu Anadolu'nun doğusunda orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunduğundan, Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu