Hava durumu tahminleri son dakika | Bugün itibarıyla başlıyor: Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 15 derece civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi. AKOM'un haftalık hava durumu raporunda Pazartesi günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Sağanak yağışlar bugün itibarıyla başlarken yeni hafta ile dondurucu soğuklar da etkili olmaya başlayacak. Pazartesi günü Trakya bölgesinde hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da ise 9 dereceye düşecek.

KUVVETLİ FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın, sabahtan itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra ise batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma sabahtan itibaren kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen kuvvetli sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Sarı kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı. Sarı kodlu uyarı verilen iller; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman.

Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Edirne, Kırklareli ve Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İç Ege ve Marmara'nın güneyinde, Batı Akdeniz, Konya'nın güney ve batısı ile Karaman'ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerinden biri olan Ağrı, dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuklar nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Araç camları buz tutarken, nehir ve derelerin yüzeyi tamamen dondu.

Patnos'ta da benzer manzaralar yaşanırken, vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ve brandalarla örttü. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler, buz tutan camları temizlemekte güçlük çekti.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgeni güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı Ege, Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Kayseri, Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu , güney ve batısı yerel olaraka kuvvetli olmak üxere sağanak yağışlı

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -°C, 4°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu