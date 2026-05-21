Bugün itibarıyla başlıyor: 10 saniyede dijital ihbar | Bakan Çiftçi duyurdu: 'e-Devlet bilgilerinizle güvenle kullanabilirsiniz'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi. Yeni nesil dijital dilekçeyi duyuran Bakan Çiftçi, ‘’Bu uygulamadaki en büyük isteğimiz vatandaşımız devlete en hızlı şekilde ulaşması. Geçmişte tüm acil çağrı numaralarını 112 çatısı altında toplayarak ülkemizde tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştık. Bugün bu başarıyı vizyoner bir adımla taçlandırıyor ve yeni nesil dijital kalkanımız 'HAYAT 112 Acil' uygulamasını gururla hizmete sunuyoruz. Bu sistemle 112'yi sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkardık; fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürdük. Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek tam bir dijital bütünlük sağladık’’ açıklamasında bulundu.

10 SANİYEDE DİJİTAL İHBAR

Uygulamanın Android ve Apple marketlerden indirilebileceğini açıklayan Bakan Çiftçi, ‘’e-Devlet bilgilerinizle güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamamızın en hayati bölümü olan 'İlk Yardım İhbar' ile kriz anlarındaki adres tarif etme telaşını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Tek tuşla kendi hassas konumunuza veya sisteme kaydettiğiniz sevdiklerinizin adresine saniyeler içinde yardım çağırabileceksiniz. İhbarınıza fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyerek, ekiplerimizin olayı henüz yola çıkmadan analiz etmesini ve en doğru donanımla size ulaşmasını sağlayabilirsiniz’’ dedi.

Bakan Çiftçi, kavga hırsızlık veya şüpheli asayiş olaylarını saniyeler içinde ihbar edilebileceğini belirti. Bakan Çiftçi, ‘’Hassas konumunuz anında merkezimize düşecek ve güvenlik güçlerimiz hızla olay yerine intikal edecektir’’ dedi.

DEPREMDE ENKAZ ALTINDAYIM MESAJI BİLDİRİLECEK

Uygulamada doğal afetlere karşı uyarı mekanizmasının da olacağını belirten Bakan Çiftçi, ‘’Olası bir doğal afette enkaz altındayım ve mahsur kaldım diyerek uyarıda bulunacak. Doğal afet sonrasında hasar tespit talebi, diğer durumlar, barınma vb. talepler saniyelerin içinde uygulamadan hayati önem taşıdığı kriz anlarında, ihbarlarınız konumunuzla birlikte merkezimize anında ulaşmakta ve ekiplerimiz hızla sevk edilmektedir’’ açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLER ACİL KODUYLA KONUM BİLGİSİ PAYLAŞACAK

Yeni portalda Öğretmenler için 'Okul Acil' modülüne yer verildiğini kaydeden Bakan Çiftçi, ‘’Sistemin en önemli özelliği; öğretmenlerimizin bu acil yardım butonunu yalnızca görevli oldukları okulun sınırları içindeyken kullanabilecek olmasıdır. Okullarımızdaki olası bir şiddet veya güvenlik krizinde, buradan yapılan çağrı merkezimize anında 'çok acil' koduyla düşecek ve güvenlik güçlerimiz otomatik konum bilgisiyle saniyeler içinde o okula intikal edecektir. Öğretmenlerimizi okullarda görevli olduğu esnada kullanabilecek. Okul dışında acil butonunu kullanamayacak. Öğretmen birden fazla okulda görevliyse hangi okulda acil durum varsa onu seçerek uygulamadan ihbar edebilecek. Urfa ve Maraş saldırısından sonra adımlar atacağımızı söylemiştik. Okullarda alınacak güvenlik tedbirleri açısından bu uygulama en önemli aşamalardan birini teşkil etmektedir’’ dedi.

KADES uygulamasının yeni portalda yer aldığını duyuran Bakan Çiftçi, ‘’Hayat kurtaran KADES uygulamamızın o hızlı altyapısını aynen koruyarak 'Hayat 112 Acil' uygulamamızın içerisine taşıdık. Üstelik bu güvenlik kalkanını akıllı saatlere de tam uyumlu hale getirdik. Kriz anında telefonunuz çantanızda veya uzağınızda kalsa bile; sadece kolunuzdaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde merkezimize acil yardım sinyali gönderebileceksiniz’’ açıklamasında bulundu.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI FOTOĞRAFLA İHBAR EDİLECEK

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasında uygulamadan yararlanılacağını kaydeden Bakan Çiftçi, ‘’Haklı bir hassasiyet konusu olan sahipsiz sokak hayvanları hususunu da bu uygulamamız üzerinden çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Yaralı hayvanların yanı sıra, sokaklarımızda tehlike oluşturabilecek başıboş hayvanları da tek tuşla merkezimize bildirebileceksiniz. Valiliklerimiz ve Belediyelerimiz koordinasyonunda, bu hayvanlar sokaklardan güvenle alınarak modern barınaklara yerleştirilecektir. Amacımız nettir: Sokaklarımızı başta çocuklarımız olmak üzere herkes için güvenli hale getirmek ve sahipsiz canlılara uygun barınaklarda yaşamasını sağlamak istiyoruz’’ dedi.

Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma oranına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, ‘’81 ilde sokak hayvanı toplama oranı yüzde 81 oldu. Barınaklara alınmamış yüzde 19’luk bir kısım kaldı. Geri kalan yüzde 21’lik süreç devam ediyor. Toplama süreci hem vatandaşlarımız güvenliği hem de sokak hayvanlarının sağlığı açısından hayati önem arz etmektedir. Sokak hayvanlarının barınaklarda bakımlarının yapılması ihtiyaç varsa tedavi edilmesi oldukça önemlidir’’ açıklamasında bulundu.

UYUŞTURUCU İHBARLARI UYGULAMADA

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘UYUMA’ uygulamasının altyapısının 'Hayat 112 Acil' çatısı altına taşındığını duyurdu. Bakan Çiftçi, ‘’Vatandaşlarımız tanık olduğu uyuşturucu olaylarına ilişkin ihbarları ve şüpheli durumları, yeni uygulamamız üzerinden kolluk kuvvetlerimize fotoğraf ve video destekli şekilde hızlı ve güvenli olarak iletebileceklerdir. Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik ve kişisel bilgileri gizli tutulacak olup hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Böylece vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçluyla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek sağlayabilecektir. Sizlerin desteğiyle zehir tacirlerine göz açtırmamaya, uyuşturucuyla sokak kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz’’ ifadesini kullandı.

KAZAYA EN UYGUN EKİP YÖNLENDİRİLECEK

Trafik kazalarında saniyelerin bile çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, ‘’Artık şahit olduğunuz veya yaşadığınız kazaları; konum, fotoğraf ve video ekleyerek anlık merkezimize bildirebileceksiniz. Burada çok hayati bir hususun altını çizmek istiyorum: Sisteme yüklediğiniz bu görseller, sigorta işlemi veya hasar tespiti için değildir. Tek amacımız; kazanın şiddetini ve araçta sıkışma olup olmadığını, saniyeler içinde analiz ederek, olay yerine en doğru ekibi, en uygun teçhizatla yönlendirmektir’’ dedi.

Mobil uygulama sayesinden yangın ihbarlarının iki ayrı başlıkta bildirileceğini kaydeden Bakan Çiftçi, ‘’Uygulamamızda 'Orman' ve 'Bina İçi' yangın ihbarlarını birbirinden ayırdık. Bu sayede çağrınız zaman kaybetmeden doğrudan İtfaiyemize veya Orman teşkilatımıza ulaşıyor. Göndereceğiniz hassas konum ve fotoğraflarla ekiplerimiz yangının boyutunu yola çıkmadan analiz ediyor; en doğru teçhizatla, en kısa sürede müdahale ederek olası faciaların ve kayıpların önüne geçiyor’’ açıklamasında bulundu. Uygulamada 'Diğer İhbarlar' menüsünde yer aldığını belirten Bakan Çiftçi, ‘terör, kaçakçılık ve düzensiz göçmen hareketliliğinden, cinsel saldırı veya intihar girişimi gibi saniyelerin hayati olduğu vakalara kadar pek çok kritik durum için tasarlandığını belirtti.

MODÜL KVKK’YA UYGUN OLACAK



Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşların kimlik ve kişisel bilgilerinin gizli tutulacağını kaydeden Bakan Çiftçi, ‘’Kimlik bilgileri kesinlikle gizli tutulacak. KVKK kanuna göre olacak. Hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Böylece vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçluyla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek sağlayabilecektir. Uygulamamız acil durum ihbarlarını dijitalleştirirken, en temel iletişim yöntemimiz olan sesli çağrı sistemini de elbette korumaktadır. Dijital menülerle vakit kaybetmek istemediğiniz o büyük panik anlarında, ekrandaki '112 Acil' butonuna dokunarak merkezimize anında sesli olarak da bağlanabilirsiniz’’ dedi.

BU UYGULAMA TUZAK KURMADIĞIMIZIN EN BÜYÜK TEMİNATI

Trafikteki temel amacın ceza yazmak değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, Devletin vatandaşa tuzak kurmadığını vurguladı. Portal içerisinde radar noktalarının yer alması tuzak kurulmadığının en büyük teminatı olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, ‘’Artık yola çıkmadan rotanızı oluşturduğunuzda; güzergâhınızdaki EDS'leri, sabit radarları ile hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla ekranınızda görebileceksiniz. Güvenlik gereği çevirme noktalarının tam konumunu vermesek de yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçeceğinizi sizlere en başından bildiriyoruz. Buradaki tek gayemiz; sizleri kurallara uymaya teşvik ederek kazaları önlemek ve her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağ salim ulaşmasını sağlamaktır’’ açıklamasında bulundu.

OLASI BİR AFETTE TELEFON YOĞUNLUĞUNU AZALTACAĞIZ

Yeni nesil dijital modül ile birlikte olası bir doğal afette cep telefonlarında oluşan yoğunluğunun önüne geçilmesinin hedeflediğini belirten Bakan Çiftçi, ‘’Deprem gerçeğimizde doğru bilgiye erişim sağlamayı ve afet anlarındaki haberleşme krizini çözmeyi hedefliyoruz. 'Son Depremler' modülümüzle ülke genelindeki sarsıntıları haritadan anlık takip edebilir, dilerseniz sadece bulunduğunuz bölgedeki depremleri filtreleyebilirsiniz. Sistemin en hayati özelliği ise 'Güvendeyim' butonudur. 100 km yakınınızda ki 5 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olduğunda ekranınızda otomatik beliren bu butona tek bir dokunuşla; sisteme kaydettiğiniz yakınlarınıza 'güvendeyim' mesajınızı ve nokta konumunuzu anında iletebileceksiniz. Bu sayede sevdiklerinizin kaygısını saniyeler içinde giderirken, aynı anda telefonlara yüklenilmesini de önlemiş olacağız. Böylece iletişim hatlarımızın çökmesini engelleyerek, enkaz altında veya gerçekten zor durumda kalan vatandaşlarımızın 112'ye ulaşabilmesi için hatları açık tutacağız’’ dedi.



EN YAKIN ECZANE VE HASTANE UYGULAMADA YER ALACAK

HAYAT 112 Acil Uygulamasında daha önce örneği yapılmayan portalların olduğunu duyuran Bakan Çiftçi, ‘’Ekranda gördüğünüz 'Yakınımda Ne Var?' modülüyle; en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarını haritada tek tıkla görebilirsiniz. Üstelik bu bölümü yalnızca sağlıkla sınırlı tutmayacak; ilerleyen süreçte günlük hayatın diğer alanlarını ve yepyeni hizmet kategorilerini de bu haritaya dahil edeceğiz. Yakınımda hangi hastane var. Nöbetçi eczane nerede detayı da ilk defa bu uygulamada yer alacak. Afet anındaki kargaşayı önlemek adına 'Acil Toplanma Alanları' özelliğini de hayati bir fonksiyon olarak sisteme entegre ettik. AFAD tarafından belirlenmiş en yakın ve en güvenli toplanma alanlarını haritadan anında görerek, ailenizle hiçbir panik yaşamadan en doğru noktada güvenle buluşabileceksiniz’’ açıklamasında bulundu.

UYGULAMA ARAMA KÖPEKLERİ İÇİN ÖZEL FREKANS ÜRETECEK

Uygulama içerisinde arama köpeklerinin duyabileceği özel bir frekansın olduğunu duyuran Bakan Çiftçi, ‘’Afet sonrası enkaz altında sesinizi duyurmanın zor olduğu anlarda 'Alarm Butonu' devreye giriyor. Butonun çıkaracağı yüksek frekanslı sesle, ekiplerimizin size saniyeler içinde, nokta atışı ulaşmasını sağlıyoruz. İnsan kulağının duyamayacağı, arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği özel bir ses frekansı üretir. Bu sayede köpeklerin yön bulmasına ve konumunuzu tespit etmesine yardımcı olur. Sesli iletişimin imkansızlaştığı veya alternatif bir haberleşme yöntemine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda mors kodu yardımıyla hızlıca acil yardım çağrısı oluşturabilir ve mesajınızı iletebilirsiniz’’ dedi.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET EDİYORUZ

Uygulamada AFAD Gönüllüsü olmak için başvuruda bulunulabileceğini duyuran Bakan Çiftçi, ‘’Vatandaşlarımızı AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Sayımız ne kadar fazla olursa daha fazla cana müdahale ediyoruz’’ dedi.

YARDIM ELİ GEÇ KALMASIN

Asılsız yapılan ihbarlara karşı uyarıda bulunan Bakan Çiftçi, ‘’Yaşam mücadelesi veren bir başka canımızın hakkına girmektir. Kanuni yaptırımları bir yana; lütfen bu büyük vicdani sorumlulukla hareket edelim ki, devletimizin yardım eli darda kalan hiçbir vatandaşımıza geç kalmasın’’ açıklamasında bulundu.

UYGULAMA TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

Uygulama kapsamında anlık bilgilerin alınacağını kaydeden Bakan Çiftçi, ‘’Uygulamamız üzerinden seçeceğiniz 5 il ve 5 ilçe için; deprem, sel ve aşırı yağış gibi acil durum uyarılarını artık anında alabileceksiniz. İlerleyen süreçte bu altyapıyı daha da büyüterek; sadece afetleri değil, güvenlik ve trafiği ilgilendiren kritik kamu duyurularını da sisteme ekleyeceğiz. Kendi mühendislerimizin emeğiyle, hiçbir dış destek almadan geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve millî uygulamamızla artık her an yanınızdayız. Şu an İngilizce dil desteğiyle sunduğumuz sistemimize yakında yeni diller de eklenecektir. Çok yakında yapay zekâ destekli yepyeni özelliklerle bu kalkanı çok daha akıllı ve yetenekli bir hale getireceğiz’’ dedi.