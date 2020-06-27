MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBugün İstanbul... Dikkat çeken görüntü
GeriGündem Bugün İstanbul... Dikkat çeken görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 21:53,Son Güncelleme:

Bugün İstanbul... Dikkat çeken görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

4
  • Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından İstiklal Caddesinde yoğunluk
  • Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından İstiklal Caddesinde yoğunluk
  • Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından İstiklal Caddesinde yoğunluk
  • Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından İstiklal Caddesinde yoğunluk
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapanların çoğu maske takarken, bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle