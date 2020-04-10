Bugün İstanbul! Dev meydan kapatıldı...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda salgın nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılmaya devam ediliyor ve günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Birçok iş yeri de evden çalışma düzenine geçerek çalışanlarını evde tutmaya devam ediyor. Ancak İstanbul'un çeşitli noktalarında uyarıları dikkate almayan vatandaşlar için önlemler artırılıyor.



Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı. Boş kalan meydan havadan da görüntülendi.