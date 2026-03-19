Bugün her şeyin başladığı Saraçhane’deyiz

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 99’uncusunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok bürokrat, belediye çalışanı ve işinsanının gözaltına alındığı 19 Mart 2025’ten bir yıl sonra Saraçhane’de düzenledi. “Bugün her şeyin başladığı yerde, milletin evinde, Saraçhane’deyiz” diyen Özel, özetle şunları söyledi: “‘Bir Ekrem’i aldık, işi bitirdik, onları sindirdik’ sanıyorlardı. İşte bir yıl sonra bir Ekrem’in yerine yüz binlerce Ekrem meydanda. Bir yıl önce bir iftar vaktiydi. Ekrem Başkan’ın 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. İşte o gün birileri bu devletin, bu devleti devlet yapan toplum sözleşmesinin, Anayasa’nın altına dinamiti koydu. Hemen ardından sahur vaktinde kapısına yüzlerce polisle birlikte dayandılar. Yalanlarla, iftiralarla dolu bir kumpası başlattılar.

Haberin Devamı

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ

O gün bu otobüsün üzerine çıktık ve sizden aldığımız güçle tarihi bir direnişin meşalesini yaktık. İlk gece tüm yasaklamalara rağmen buraya 110 bin kişi geldi. Saraçhane’den yakılan meşale tüm Türkiye’de gür alevlere dönüştü. Sizler, 98 eyleme katılan 15.5 milyon yürekli kahraman insan ve bugün hep beraber 16 milyona dayanıyoruz. Biz gücümüzü bu meydandan, bu meydanın mücadele azminden, Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’ten, onun en önemli kazanımı sandığa inananlardan, seçme hakkına sarılanlardan, seçtiğine sahip çıkanlardan alıyoruz. Gücümüzü sonuna kadar koruyacağız. Asla ve asla hiç kimseyi geride bırakmayacağız.

100’ÜNCÜ EYLEM ÇANAKKALE’DE

Bugün Çanakkale Deniz Zaferi’nin tam 111’inci yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Çanakkale’yi geçilmez kılanları, İstanbul’a varmasın diye o donanma, gözü kırpmadan can verenleri anıyoruz. 99 eylemden sonra ‘Duracak mısın?’ diyenlere ‘Durmayacağız, devam edeceğiz’ diyoruz ve 100’üncü eyleme herkesi Çanakkale’ye bekliyoruz.

19 Mart, devlet ve millet arasındaki sözleşmeyi yırtma girişimidir. 19 Mart, bu ülkeyi kimin yöneteceğine millet karar vermesin diye yapılmıştır. Bizim, sizin bir yıldır verdiğimiz mücadele bir mevzi olarak parti mücadelesi değildir. Bir cephe olarak demokrasi mücadelesidir. Bu darbeyi püskürtmek tüm demokratların görevidir.

Haberin Devamı

Arkadaşlarımıza ne yalanlar ne iftiralar attılar. Ama her gün bir doğru bir yalanı çürüttü, bir dürüst bir iftiracıyı püskürttü. Bizim haklılığımızla onların kumpasları da tek tek ortaya çıktı. Bugün ellerinde gizli tanıklarından başka hiçbir şey kalmadı. Devletin gücünü kötüye kullanarak bize efelik yapanlara söylüyoruz, biz kimsenin değil, milletin gücünü kullanıyoruz. Biz hiçbir yerden değil, milletten, meydandan destek alıyoruz. Bir söz veriyorum ve onu tekrarlamak istiyorum. Seçim olacak ya er ya da geç bir pazar, o pazar günü o seçimi kazanacağız. O pazar günü partimizi iktidar, Ekrem Başkan’ı Cumhurbaşkanı yapacağız. Ekrem Başkan’a ve arkadaşlara sabır, gayret diliyoruz. Hepinizin yolu açık olsun. Güle güle gidin, iyi bayramlar olsun. Bir an önce seçim olsun, Türkiye’de her gün bayram olsun. Yürüyelim arkadaşlar.””

Haberin Devamı

Konuşmasında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik iddialarına da değinen Özel, şöyle devam etti: “Açıkladığım ID numaralarını sisteme girin ve ona ait olmadığını gösterin. E-devlette bütün taşınmazları dökün ve Türk Lirası, döviz, altın cinsinden verdiği mal beyanını açıklayın. İki aydır elindeki taşınmazları satanın karşılığında aldığı paraları bu milletin bilmeye hakkı var.”

İBB DAVASINDA İMAMOĞLU’NA SÖZ HAKKI: ‘TUTUKSUZ YARGILAYIN TARİH DEĞİŞİR’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin davanın görülmesine 7’nci gününde İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri’de devam edildi. Duruşmanın başlamasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu mahkeme başkanının yanına giderek, “Sayın Başkan, duruşma başlayınca 3 kelimelik bir şey söylemek istiyorum” dedi ve yerine geçti. Mahkeme başkanının kürsüye davet ettiği İmamoğlu şunları söyledi: “Sayın hâkim, çok teşekkür ediyorum. Burada istenmeyen şeyler oldu, sıkıntılar oldu. İzleyici olarak ailelerden 1’er kişi alınıyor. Zaten bu insanların aileleriyle görüşmeleri çok sıkıntılı. 107 tutuklu yargılanıyor burada, 3 avukat kısıtlılığının doğru olmadığını düşünüyorum. Çok önemli bir konu medya, arka taraftan buranın izlenmesi çok zor, basın mensuplarının takip etmesi çok zor. Bunun de ele alınmasını istiyoruz. Lütfen bunları bayramda ailelerinizle otururken bir bayram havasındayken değerlendirin. Bayrama giriyoruz. Bayrama gidecek herkes. Bazen öyle bir çıkış yaparsınız ki şuradan insanları serbest bırakır, evine yollarsınız, tutuksuz yargılama hakkını tanırsınız tarih değişir.”

Haberin Devamı

İBB İştirak Şirketi Ağaç A.Ş. Özel Kalem Müdürü tutuklu sanık Murat Or da savunmasında “Kimseden para talep etmedim, almadım. Mal varlığımda artış gözlenmemektedir MASAK raporunda. Ali Sukas’ın birine para verdiğini gözümle görmüş değilim. Herhangi bir örgüt yapılanması içerisinde görev almadım” dedi.