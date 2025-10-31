Bugün hava nasıl olacak? Ülke genelinde yağış yok, sıcaklıklar artacak! Prof. Dr. Şen'den 'susuzluk' uyarısı

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PROF. DR. ŞEN: SUSUZLUK SENEYE YAZ AFET HALİNE GELECEK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu aylarda barajlardaki su oranları sürekli yükselirdi. Bu sene bu yükselme yok hatta azalma eyleminde. İstanbul yüzde 23'e indi. Bakalım bir hafta sonra nereye inecek? Bu durum hem içme suyu hem tarımsal açıdan risk oluşturuyor. Ama biz gündemi kısır çekişmelerle ile geçiriyoruz. Bu susuzluk içme suyu açısından seneye yazın afet durumuna gelecek geç kalınmış önlemleri hiç olmazsa seneye için uygulamaya sokalım" dedi.
Prof. Dr. Şen, "Su konusunda durumun bu kadar ciddi olacağını 2025'in başında söylemeye başlamıştık ama kim dinledi de önlem aldı. Bu kafayla biz daha çok susuz kalırız. Yetkililere sesleniyorum. Çağırın bizi akıl verelim. Akil akıldan üstündür. Sizler en iyisini bilirsiniz ama su ortada öyle söylemiyor" ifadelerini kullandı.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 30, 2025
🗓️(31 Ekim - 6 Kasım 2025)
Hava sıcaklıklarının; mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/CNpbRkJFHb
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.