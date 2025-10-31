Bugün hava nasıl olacak? Ülke genelinde yağış yok, sıcaklıklar artacak! Prof. Dr. Şen'den 'susuzluk' uyarısı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN: SUSUZLUK SENEYE YAZ AFET HALİNE GELECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu aylarda barajlardaki su oranları sürekli yükselirdi. Bu sene bu yükselme yok hatta azalma eyleminde. İstanbul yüzde 23'e indi. Bakalım bir hafta sonra nereye inecek? Bu durum hem içme suyu hem tarımsal açıdan risk oluşturuyor. Ama biz gündemi kısır çekişmelerle ile geçiriyoruz. Bu susuzluk içme suyu açısından seneye yazın afet durumuna gelecek geç kalınmış önlemleri hiç olmazsa seneye için uygulamaya sokalım" dedi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Şen, "Su konusunda durumun bu kadar ciddi olacağını 2025'in başında söylemeye başlamıştık ama kim dinledi de önlem aldı. Bu kafayla biz daha çok susuz kalırız. Yetkililere sesleniyorum. Çağırın bizi akıl verelim. Akil akıldan üstündür. Sizler en iyisini bilirsiniz ama su ortada öyle söylemiyor" ifadelerini kullandı.

Haftalık Hava Tahmini

🗓️(31 Ekim - 6 Kasım 2025)

Hava sıcaklıklarının; mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/CNpbRkJFHb — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 30, 2025

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.