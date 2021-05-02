Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor... Meteoroloji 2 Mayıs il il hava durumu tahminleri!
Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji, Türkiye'nin sıcak hava dalgası altına gireceğini duyurdu. Son yapılan tahminlere göre Doğu Anadolu'nun doğusunda pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli rüzgar ön görülüyor. Uzun vadeli hava durumu tahminlerini duyuran MGM, ilerleyen günlerde ise Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların gölgede 26, Ege Bölgesi'nde ise 34 derece seviyelerinde olacağını açıkladı. İşte, MGM 2 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Koronavirüs pandemisi sürecinde tam kapanmaya giren Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana Akdeniz'de artan sıcaklar Marmara Bölgesi'ne de gelmeye başlıyor.
Marmara Bölgesi'deki büyükşehirlerde güneş etkisini hissettirmeye başladı. Salı gününe kadar en sıcak 3 günün geçirilmesi tahmin ediliyor. 3 günlük sıcaklıkların ardından ise havada serinleme etkisini gösterecek.
Yaz sıcaklarının Haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli meteoroloji tahmininde sıcakların yüksek seyredeceği belirtiliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 16°C, 27°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR 18°C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 13°C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 16°C, 31°C
Az bulutlu
ANTALYA 20°C, 31°C
Az bulutlu
HATAY 16°C, 30°C
Az bulutlu
ISPARTA 13°C, 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 15°C, 29°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 10°C, 28°C
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Artvin çevreleri ile yarın (Pazar) zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla yer yer çok bulutlu
ARTVİN 10°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
IĞDIR 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde (Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde) kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN 17°C, 30°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 29°C
Az bulutlu
SİİRT 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
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