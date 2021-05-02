Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor... Meteoroloji 2 Mayıs il il hava durumu tahminleri!

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Koronavirüs pandemisi sürecinde tam kapanmaya giren Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana Akdeniz'de artan sıcaklar Marmara Bölgesi'ne de gelmeye başlıyor.

Marmara Bölgesi'deki büyükşehirlerde güneş etkisini hissettirmeye başladı. Salı gününe kadar en sıcak 3 günün geçirilmesi tahmin ediliyor. 3 günlük sıcaklıkların ardından ise havada serinleme etkisini gösterecek.

Yaz sıcaklarının Haziran başına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli meteoroloji tahmininde sıcakların yüksek seyredeceği belirtiliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 27°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 30°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR 18°C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 34°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 16°C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA 20°C, 31°C

Az bulutlu

HATAY 16°C, 30°C

Az bulutlu

ISPARTA 13°C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 15°C, 29°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 10°C, 28°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

SİNOP 13°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Artvin çevreleri ile yarın (Pazar) zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla yer yer çok bulutlu

ARTVİN 10°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

TRABZON 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IĞDIR 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde (Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde) kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN 17°C, 30°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Az bulutlu

SİİRT 14°C, 27°C

Parçalı bulutlu

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