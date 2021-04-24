Bugün hava nasıl olacak? MGM 24-25 Nisan il il hafta sonu hava durumu tahminleri yayınlandı - Sağanak geliyor
Hava durumu tahminleri hafta sonu için Meteoroloji tarafından açıklandı. Sıcak havalar devam ederken, MGM 24-25 Nisan hava durumu raporunu göre, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak yağışın etkisi altına girecek. Son hava durumu raporuna göre, sıcaklık değerleri, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olacak. İstanbul'da ise cumartesi günü hava sıcaklığının 16 derece civarında seyretmesi bekleniyor. İşte, 24-25 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri ve son hava durumu raporu.
Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile zamanla genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
KIRKLARELİ 10°C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İzmir'in kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri ile zamanla geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
IĞDIR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
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