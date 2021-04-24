Bugün hava nasıl olacak? MGM 24-25 Nisan il il hafta sonu hava durumu tahminleri yayınlandı - Sağanak geliyor

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile zamanla genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

KIRKLARELİ 10°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İzmir'in kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri ile zamanla geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

IĞDIR 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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