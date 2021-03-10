Bugün hava nasıl olacak? MGM 10 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu! Sıcaklıklar artıyor
Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk havaların ardından, Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Hava durumu tahminlerini duyuran MGM çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağını belirtti. Son hava durumu tahminlerine göre, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevreleri hafif sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 10 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin değerlendirmeleri ile belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin bu akşam ve gece saatlerinde genellikle parçalı ve az bulutlu, bu akşam Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Denizli ve Karaman çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) batı kesimlerden başlayarak yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Denizli, Afyon ve Kütahya ile Uşak'ın doğu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 6°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA 3°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Karaman çevrelerinin, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.
ANKARA -2°C, 15°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 14°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 16°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 0°C, 15°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor.
BOLU -2°C, 14°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 18°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -4°C, 15°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 14°C
Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HAKKARİ -3°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -12°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis beklenmektedir.
DİYARBAKIR 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu