Bugün hava nasıl olacak? MGM 1 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri (Kuvvetli yağış uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Yapılan son tahminlere göre, Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına (yer yer 70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına( 50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına( 50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA 10°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya, sabah saatlerinden itibaren Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına( 50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -2°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

HAKKÂRİ -8°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

KARS -10°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

VAN -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

SİİRT 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla az bulutlu