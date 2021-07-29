Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: 29 Temmuz il il hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 25°C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 34°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 36°C

Az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 35°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

Az bulutlu

İZMİR 29°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70, doğusunda zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Ordu çevrelerinin aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Kars ve Ardahan illeri ile Ağrı ve Erzurum'un kuzey, Iğdır'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara