Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı: 29 Temmuz il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcak ve nemli hava özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olurken bugün Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği açıklandı. Batı Akdeniz Bölümü ile Doğu Akdeniz'in iç, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ise perşembe günü fırtına bekleniyor. İstanbul'da da hava sıcaklığı 34 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Temmuz hava durumu tahminleri.
Hava durumu tahminleri ile sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 25°C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 34°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 36°C
Az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 35°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu
İZMİR 29°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70, doğusunda zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Ordu çevrelerinin aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Kars ve Ardahan illeri ile Ağrı ve Erzurum'un kuzey, Iğdır'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık