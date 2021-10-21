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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İl il 21 Ekim hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İl il 21 Ekim hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde soğuk havalar etkisini gösterirken son hava durumu tahminlerine göre Ordu ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise perşembe günü hava 18 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji bilgileri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 21 Ekim hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 6°C, 20°C
Az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 18°C
Az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 21°C
Az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İl il 21 Ekim hava durumu tahminleri

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 5°C, 19°C
Az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 10°C, 23°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İl il 21 Ekim hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 20°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Az bulutlu

KONYA 7°C, 18°C
Az bulutlu

SİVAS -1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İl il 21 Ekim hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

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TOKAT 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS -3°C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA 6°C, 19°C
Az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı İl il 21 Ekim hava durumu tahminleri

VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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SİİRT 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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