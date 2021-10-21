Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İl il 21 Ekim hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 6°C, 20°C
Az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 18°C
Az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 21°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 19°C
Az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 10°C, 23°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 20°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Az bulutlu
KONYA 7°C, 18°C
Az bulutlu
SİVAS -1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 3°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS -3°C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA 6°C, 19°C
Az bulutlu
VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
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