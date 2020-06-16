Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Trakya, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara Bölgesi'nde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, 16 Haziran il il hava durumu tahminleri...

Trakya kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Sakarya, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-5 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 36

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