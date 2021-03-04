Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! MGM 4 Mart il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı. Son değerlendirmelere göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Adana, Hatay ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Artvin ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Güney Marmara'da gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 12°C

Az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 18°C

Az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA 6°C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

ADANA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -3°C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Kars, Hakkâri ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 0°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ 0°C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yoğun olması bekleniyor.

KARS -14°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı