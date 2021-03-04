Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! MGM 4 Mart il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri belli oldu. Hafta başından itibaren etkisini sürdüren soğuk havaların ardından Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak. Sıcaklıkların düştüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Artvin ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Güney Marmara'da gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. İşte, MGM 4 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı. Son değerlendirmelere göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Adana, Hatay ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Artvin ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Güney Marmara'da gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 12°C
Az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 18°C
Az bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA 6°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
ADANA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Kars, Hakkâri ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -12°C, 0°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ 0°C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yoğun olması bekleniyor.
KARS -14°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı