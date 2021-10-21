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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık
Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece artacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinde havanın yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 20°C
Az bulutlu

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İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

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Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık

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