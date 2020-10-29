Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 29 Ekim il il hava durumu tahminleri - Sağanak geliyor

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin internet sitesinden açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

İZMİR 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) Antalya il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri (Serik, Manavgat, İbradı) ile Isparta'nın güney (Sütçüler) ve Burdur'un doğu (Bucak) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğu ilçeleri, zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) il genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), doğusunun iç kesimlerinde (Serik, Manavgat, İbradı) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) güney (Sütçüler) kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürülütlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürülütlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

RİZE 16°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

TRABZON 17°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 27°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 29°C

Az bulutlu