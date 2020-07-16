Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Bugün İstanbul'da çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. İşte, il il 16 Temmuz 2020 hava durumu tahminleri...

MARMARA ÇOK BULUTLU

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklığın mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece altında olacağı tahmin ediliyor.

Trakya bölümünde az bulutlu hava beklenen bölgenin doğusu ile İstanbul'da parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü, İstanbul'un Şile çevrelerinde ise kısa süreli sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39