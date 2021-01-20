Bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ocak il il hava durumu tahminleri
Bir süredir soğuk havanın etkisi altında olan ülkemizde, hava durumunun bugün nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ikamet eden vatandaşlar hava durumu sorgulamalarına hız verdi. Peki, bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin en son yayımladığı hava durumu raporuna göre yağışlar batı illerinden doğu illerine geçiş yaptı. Bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Uyarıda, "Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İşte 20 Ocak 2021 çarşamba günü hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.
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