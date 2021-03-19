Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Avrupa yakası için yağmur uyarısı! MGM 19 Mart il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Son tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep hariç) ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyi (il merkezi, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık), yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli kıyıları, İstanbul'un Avrupa Yakasının kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmurlu

İSTANBUL 5°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Avrupa Yakasının kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

KIRKLARELİ 1°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

İZMİR 7°C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 6°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 1°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak, Burdur ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyinde (il merkezi, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz' de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin bekleniyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 11°C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ISPARTA 0°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile Eskişehir ve Ankara çevreleri, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısının kıyıları, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ARTVİN 3°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyıları yağmur, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜMÜŞHANE -1°C, 10°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS -7°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN 0°C, 7°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 3°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara