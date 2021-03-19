Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Avrupa yakası için yağmur uyarısı! MGM 19 Mart il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından son dakika açıldı. Yurt genelinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından cuma günü İstanbul'un Avrupa Yakasının kıyı kesimleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisi altına alacak. Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyinde ise sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İşte, MGM 19 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Son tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep hariç) ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyi (il merkezi, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık), yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli kıyıları, İstanbul'un Avrupa Yakasının kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 2°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmurlu
İSTANBUL 5°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Avrupa Yakasının kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu
KIRKLARELİ 1°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın güneybatısında (il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
İZMİR 7°C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 6°C, 15°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren il merkezi, Turgutlu, Ahmetli, Salihli ve Gölmarmara ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 1°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak, Burdur ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyinde (il merkezi, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz' de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin bekleniyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 11°C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
ISPARTA 0°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile Eskişehir ve Ankara çevreleri, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı
KONYA 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -2°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batısının kıyıları, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU -1°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ARTVİN 3°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyıları yağmur, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜMÜŞHANE -1°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -7°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS -7°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı
VAN 0°C, 7°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 3°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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