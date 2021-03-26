Bugün hava nasıl olacak? Doğu Karadeniz için kar uyarısı - MGM 26 Mart il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kar yağışlarının Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-30 cm) olması öngörülüyor. Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile yarın bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa çevrelerinin yağmurlu, Uşak, Denizli ve Afyon çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -7°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İZMİR 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

MANİSA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

MUĞLA -4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin, yarın zamanla Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile yarın zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı, yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -5°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -5°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -4°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KONYA -4°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce, Bartın ile Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -5°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE 0°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -3°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra uzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 3°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN 0°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 4°C, 7°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin, yarın bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ 0°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -4°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı kar yağışlı

VAN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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