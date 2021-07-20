Bugün hava nasıl olacak? Bayramın 1. günü için Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı (İl il hava durumu)
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Kurban Bayramı'nın ilk günü Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artacak. Son değerlendirmelere göre; bugün yağmur beklenmiyor, İstanbul'da ise sıcaklık değerleri 31 derece civarında olacak. Rüzgarın ise genellikle batılı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM 20 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 24°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 25°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 24°C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 25°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 14°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 23°C, 41°C
Az bulutlu
VAN 17°C, 33°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 25°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 29°C, 44°C
Az bulutlu ve açık