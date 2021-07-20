Bugün hava nasıl olacak? Bayramın 1. günü için Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı (İl il hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 25°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 25°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 24°C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 23°C, 41°C

Az bulutlu

VAN 17°C, 33°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 25°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 29°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

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