Bugün hava nasıl olacak? 6 Ağustos Perşembe il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Trakya'da ise akşam rüzgar etkisini arttıracak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji son hava durumu raporuna göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 6 Ağustos il il hava durumu tahminleri.
Yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oluyor. Perşembe gününe ait hava durumu tahminleriyle yaşadıkları illerde yağmur olasılıklarını öğrenmek isteyenler, Meteoroloji son hava durumu tahminlerini merak ediyor. MGM'den açıklamaya göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde kuzeydoğudan kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve yer yer çok bulutlu, bugün(Perşembe) öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün(Perşembe) öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün(Perşembe) öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
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