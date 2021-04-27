Bugün hava nasıl olacak? 27 Nisan il il hava durumu tahminleri - MGM duyurdu: Sıcaklıklar artıyor
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Son hava durumu raporunu yayınlayan MGM, sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağını bildirdi. Osmaniye, Aksaray, Tokat ve Ordu çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde ise sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, 27 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Aksaray, Tokat ve Ordu çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu bölge genelinde aşınımı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 9°C, 22°C
Az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 18°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR 11°C, 25°C
Az bulutlu
MANİSA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 1°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam saatlerinde Ordu ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ARTVİN 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GİRESUN 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
TRABZON 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunu yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde bu akşam saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİİRT 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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