Bugün hava nasıl olacak? 27 Nisan il il hava durumu tahminleri - MGM duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Aksaray, Tokat ve Ordu çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu bölge genelinde aşınımı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 9°C, 22°C

Az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 18°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İZMİR 11°C, 25°C

Az bulutlu

MANİSA 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam saatlerinde Ordu ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TRABZON 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunu yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde bu akşam saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 11°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİİRT 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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