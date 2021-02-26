Bugün hava nasıl olacak? 26 Şubat il il hava durumu tahminleri! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı yaptı. Son hava durumu raporuna göre, Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı duyuran Meteoroloji, İstanbul'da hava sıcaklığının cuma günü en yüksek 15 derece olacağı açıkladı. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ön görülüyor. İşte, 26 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 12°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 12°C
Parçalı bulutlu
RİZE 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı bulutlu
KARS -13°C, 4°C
Parçalı bulutlu
VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, °C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, °C
Az bulutlu ve açık