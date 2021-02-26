Bugün hava nasıl olacak? 26 Şubat il il hava durumu tahminleri! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 12°C

Parçalı bulutlu

RİZE 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -12°C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS -13°C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN -6°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, °C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, °C

Az bulutlu ve açık