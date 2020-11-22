Bugün hava nasıl olacak? 22 Kasım MGM il il hava durumu tahminleri: Pazar günü fırtına geliyor!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeler ile açıklandı. Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji'den Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli fırtına uyarısı geldi. Son dakika değerlendirmelere göre, pazar günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Peki, pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte, 22 Kasım MGM il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Artvin çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Doğu Anaolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR 9°C, 17°C
Az bulutlu
KÜTAHYA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 9°C, 17°C
Az bulutlu
MUĞLA 8°C, 19°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'inde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 24°C
Az bulutlu
HATAY 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 3°C, 15°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 7°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 17°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 17°C
Az bulutlu
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