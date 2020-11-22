Bugün hava nasıl olacak? 22 Kasım MGM il il hava durumu tahminleri: Pazar günü fırtına geliyor!

Günlük hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Artvin çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Doğu Anaolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR 9°C, 17°C

Az bulutlu

KÜTAHYA -1°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 9°C, 17°C

Az bulutlu

MUĞLA 8°C, 19°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'inde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 24°C

Az bulutlu

HATAY 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 3°C, 15°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 7°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 17°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 17°C

Az bulutlu