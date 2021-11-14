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Bugün hava kaç derece? Ä°stanbul'da 14 KasÄ±m bugün hava durumu tahminleri

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BugÃ¼n hava kaÃ§ derece Ä°stanbulda 14 KasÄ±m bugÃ¼n hava durumu tahminleri

Son günlerde güneÅŸli eve nispeten sÄ±cak havalarÄ±n bugün 14 KasÄ±m Pazar günü de devam edip etmeyeceÄŸi merak konusu oldu. Ä°stanbul'da yaÅŸayan ve ziyarete gelmiÅŸ olan ve gezi planlarÄ±nÄ± ona göre hazÄ±rlamak isteyen vatandaÅŸlar, bugün hava kaç derece araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ durumda. Ä°ÅŸte Ä°stanbul'da 14 KasÄ±m 2021 bugün hava durumu...

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Ani yaÄŸÄ±ÅŸ ve sonrasÄ±nda gÃ¼neÅŸli bir havanÄ±n hakim olduÄŸu son zamanlarda Ä°stanbul hava durumu belirsizlikleri, vatandaÅŸlarÄ±n "BugÃ¼n hava kaÃ§ derece, yaÄŸÄ±ÅŸ var mÄ±?" sorularÄ±nÄ±n yanÄ±tlarÄ±nÄ± aramasÄ±na neden oldu. Bu gÃ¼zel gÃ¼nlerin ve Pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak isteyenler iÃ§in, iÅŸte 14 KasÄ±m, bugÃ¼n hava durumu tahmileri...

BugÃ¼n hava kaÃ§ derece Ä°stanbulda 14 KasÄ±m bugÃ¼n hava durumu tahminleri

BUGÃœN HAVA NASIL, KAÃ‡ DERECE?

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re bugÃ¼n Ä°stanbul'da sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n Ã¶ÄŸlene kadar 15 derece, Ã¶ÄŸleden sonra ise 17 derece parÃ§alÄ± bulutlu olmasÄ± bekleniyor. AkÅŸam 18:00'dan sonra ise sÄ±caklÄ±k yavan yavaÅŸ 13 dereceye kadar dÃ¼ÅŸecek.

5 GÃœNLÃœK TAHMÄ°NÄ° HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan tahmini hava durumu raporlarÄ±na gÃ¶re, sÄ±caklÄ±klar pazartesiden sonra 1 ila 3 derece arasÄ±nda giderek dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki beÅŸ gÃ¼n iÃ§inde yaÄŸmur beklenmezken cuma gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± tahminler arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

BugÃ¼n hava kaÃ§ derece Ä°stanbulda 14 KasÄ±m bugÃ¼n hava durumu tahminleri

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