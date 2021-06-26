Bugün hava nasıl, hava durumu nasıl olacak? 26 Haziran 2021 Hava durumu tahminleri
Sıcak havalar iyiden iyiye kendini göstermeye başlarken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen sıcak havaları yurt genelini etkisi altına almaya hazırlanıyor. Gün içinde planlarını yapmak ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bugün hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Son günlerde zaman zaman ani sağanak yağışlar gerçekleşirken, bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Haziran 2021 hava durumu tahminleri…
Bir yandan sıcak havalar etkisini artırırken diğer yandan uzmanlar sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su taşkınlarına karşı uyarılarda bulunuyor. Meteorolojiye göre ülke genelinde kuzey yönlerden orta ara sıra orta kuvvettin üzerinde rüzgarlar bekleniyor. Pek, bugün hava durumu nasıl? İşte beklenen hava durumu tahminleri, illere göre en düşük ve en yüksek sıcaklıklar…
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteorolojiden gelen hava tahminlerine göre İstanbul, Antalya, Bolu, Balıkesir, Ankara, İzmir ve Bursa’da hava tahminleri şu şekilde:
İstanbul: Açık/ En düşük sıcaklık: 21- En yüksek sıcaklık: 31 derece
Bolu: Çok bulutlu/ En düşük sıcaklık: 16- En yüksek sıcaklık: 26
Balıkesir: Açık/ En düşük sıcaklık: 24- En yüksek sıcaklık: 35 derece
Antalya: Açık/ En düşük sıcaklık: 27- En yüksek sıcaklık: 33 derece
Ankara: Çok bulutlu/ En düşük sıcaklık: 17- En yüksek sıcaklık: 30
İzmir: Açık/ En yüksek sıcaklık: 27- En yüksek sıcaklık: 35 derece
Bursa: Açık/ En düşük sıcaklık: 20- En yüksek sıcaklık: 31 derece