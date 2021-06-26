Bugün hava nasıl, hava durumu nasıl olacak? 26 Haziran 2021 Hava durumu tahminleri

Bir yandan sıcak havalar etkisini artırırken diğer yandan uzmanlar sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su taşkınlarına karşı uyarılarda bulunuyor. Meteorolojiye göre ülke genelinde kuzey yönlerden orta ara sıra orta kuvvettin üzerinde rüzgarlar bekleniyor. Pek, bugün hava durumu nasıl? İşte beklenen hava durumu tahminleri, illere göre en düşük ve en yüksek sıcaklıklar…

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteorolojiden gelen hava tahminlerine göre İstanbul, Antalya, Bolu, Balıkesir, Ankara, İzmir ve Bursa’da hava tahminleri şu şekilde:

İstanbul: Açık/ En düşük sıcaklık: 21- En yüksek sıcaklık: 31 derece

Bolu: Çok bulutlu/ En düşük sıcaklık: 16- En yüksek sıcaklık: 26

Balıkesir: Açık/ En düşük sıcaklık: 24- En yüksek sıcaklık: 35 derece

Antalya: Açık/ En düşük sıcaklık: 27- En yüksek sıcaklık: 33 derece

Ankara: Çok bulutlu/ En düşük sıcaklık: 17- En yüksek sıcaklık: 30

İzmir: Açık/ En yüksek sıcaklık: 27- En yüksek sıcaklık: 35 derece

Bursa: Açık/ En düşük sıcaklık: 20- En yüksek sıcaklık: 31 derece

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