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Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 10 Kasım'da kapatılacak yolların listesi

#10 Kasım#Ankara Valiliği#Anıtkabir
Bugün hangi yollar trafiğe kapalı İşte 10 Kasımda kapatılacak yolların listesi

10 Kasım'da kapatılacak yollar Ankara Valiliği'nin açıklaması ile belli oldu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde gerçekleşecek anma törenleri dolayısı ile bugün Başkentte bazı yollara araç trafiğine kapatılacak. Düzenlenecek törenlerde cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak. Kapalı yolları kullanacak olan sürücülerin alternatif yolları kullanması önem arz edecek. Peki, bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, Ankara'da 10 Kasım'da kapatılacak yolların listesi

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10 Kasım hangi yollar trafiğe kapalı? sorusu vatandaşların gündemine geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla Başkent bugün anma törenleri ile programlara ev sahipliği yapacak. Bugün Ankara'da kapatılacak yollar şöyle;

10 KASIM'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Ankara Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Anıtkabir’de anma töreni gerçekleştirilecektir.

Söz konusu program ile ilgili olarak 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren;

• Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları -Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde)

• GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde)

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• Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde)

• Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

• Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

• Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

• Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

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#10 Kasım#Ankara Valiliği#Anıtkabir

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