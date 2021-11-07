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Bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak?

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Bugün hangi yollar kapalı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak

Bugün hangi yollar kapalı sorusu, 43. İstanbul Maratonu kapsamında merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul dairesi tarafından gerçekleştirilen maratonda, parkur üzerindeki bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki, 7 Kasım Pazar günü, bugün hangi yollar kapalı olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

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Bugün hangi yollar kapalı sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. N Kolay 43. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. İşte, bugün trafiğe kapalı yollar hakkında bazı detaylar

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.

Barbaros Bulvarı, bu yıl çift yönlü olarak trafiğe kapatılmayacak. Ortaköy-Levent istikameti araç geçişine açık tutulacak.

Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07.00-07.30 saatlerinde hareket edecek.

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