‘Bugün git yarın gel’in mazereti olamaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen Sayıştay’ın 162. Kuruluş Yıldönümü Programı’na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

- REHAVETE YER YOK: “Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızın şikâyetlerinin çoğaldığının farkındayız. Kurumlarımız çalışırken idari, mali, hukuki ve bürokratik bazı sorunlarla karşılaşılması gayet tabiidir. Ama bunların hiçbiri vatandaşı mağdur etmenin, görevden kaçmanın, işi ertelemenin, vatandaşa ‘Bugün git, yarın gel’ demenin mazereti olamaz. Halktan, sorunlardan kopuk, görev şuuru eksik, devletle millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız. Çünkü biz milletimizin dertlerini dert edinmeyi ve bunlara çözüm üretmeyi şiar edinmiş bir iktidarız. Bu anlayışla kendimizi sürekli hesaba çekiyor, nerede sıkıntı varsa ortadan kaldırmak için samimiyetle uğraşıyoruz. Bu çalışmalarımızda tüm kamuyu denetleyen Sayıştay Başkanlığımızın da tespitlerinden, önerilerinden istifade ediyoruz.

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- ESKİYE ÖYKÜNMEK YERİNE: Türkiye Yüzyılı’nın kilometre taşlarından birisi anayasal demokrasimizin yeni ve sivil bir anayasayla güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır. Elbette sistemin işleyişinde pürüzler çıkabilir. Bunlar gayet doğaldır. Bu pürüzleri gidererek sistemin daha verimli, başarılı ve etkin çalışmasını sağlamak siyaset kurumunun uhdesindedir. Eski sisteme dönüş polemiğinin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz. Eskiye öykünmek yerine önümüze bakmanın, geleceğe odaklanmanın, istikbali inşa etmenin mücadelesini vermemiz şart.

- YENİ ANAYASA BORCUMUZ: Yeni anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Dün de ifade ettim. Türkiye’yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Evlatlarımıza, çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan, siviller eliyle yapılmış yeni bir anayasa borcumuz vardır.”

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İMAMOĞLU’NU ELEŞTİRDİ: MİLLETİN CEBİNDEN ROMA TURU

' “Kamuda tasarruf ve verimlilik anlayışının ön plana çıktığı günümüzde Sayıştay‘ın denetimleri daha da önem kazanmıştır. İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz. Son dönemde eş, dost ve hısım atamaları ile birlikte maalesef belediye imkânlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Kimse kusura bakmasın ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha dikkatli, daha hassas davranmalı, kamu malına özen göstermelidir.”

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SAYIŞTAY’I BİZ GÜÇLENDİRDİK

'“Anayasamıza göre yargı yetkisi ile donatılmış denetim organı olan Sayıştay‘ın konumunu çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik. Denetim alanı ve yetkisi genişleyen Sayıştay bizim dönemimizde modern hukuk devletlerindeki yüksek denetimin tüm unsurları ve metotlarına sahip oldu. Başkaları yıllardır sadece bunun lafını ve istismarını yaparken Sayıştay’ı hak ettiği konuma yine biz getirdik.”

MGK’DA ‘TERÖRLE MÜCADELE’ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan yaklaşık 4 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında terörle mücadele vurgusu yapıldı. Kritik görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Irak ve Suriye’de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG’nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldu bittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır” denildi. 7 maddelik yazılı açıklamada Filistin meselesiyle ilgili “Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin sayısının ve katliamın sorumlularının adalete karşı hesap vermesine yönelik çabaların artmasının kritik önemde olduğu ifade edilmiştir” denildi. Rusya-Ukrayna savaşı, Azerbaycan ve Ermenistan meselesine de yer verilen açıklamada yapay zeka ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin, yapay zekâ çalışmalarının ilmi, askeri, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir.”