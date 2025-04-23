Bugün en güzel bayram

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TBMM’nin kuruluşunun 105’inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün öncelikle Meclis’in ön bahçesinde “Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi” programının açılışı yapıldı. Türkiye’nin değişik illerinden ve farklı okullardan öğrenciler Çocuk Bahçesi’nde kurulan eğitim, spor, bilim ve eğlence stantlarında deneyler yapıp eğlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarışmalarda başarılı olan çocuklara madalyalar verdi.

SPOR MUSABAKALARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Etkinlikleri Kupası kapsamında basketbol, badminton, tenis, yüzme, okçuluk, bocce, satranç, jimnastik ve özel sporcular kategorisinde dereceye girenler ödüllerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen ilkokullarda resim, ortaokullar ve imam hatip ortaokulları arasındaki resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrencilere tek tek hediyeleri ve madalyaları verildi.

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7 BÖLGE 7 ŞARKI

Ödül töreninin ardından, Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, ödül alan öğrenciler, “7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri”nde şarkıları seslendiren koro öğrencileri, halk oyunu ekibi ile Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yla toplu fotoğraf çektirdi.

KURTULMUŞ: ÇOCUKLAR GELECEĞİ KURACAK

Programda konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Burada bulunan her bir çocuğun parlak geleceği, Türkiye’nin parlak geleceğidir. Çocuklar bizim yaşadığımız Türkiye’den çok daha güçlü, büyük, müreffeh ve dünyada lider olan bir Türkiye’yi gerçekleştirecek” dedi.