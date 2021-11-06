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Bugün eczaneler açık mı, hafta sonu cumartesi eczaneler çalışıyor mu? Eczane çalışma saatleri 2021

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Bugün eczaneler açık mı, hafta sonu cumartesi eczaneler çalışıyor mu Eczane çalışma saatleri 2021

Koronavirüs pandemisinde normalleşme süreci devam ederken en çok ihtiyaç duyulan kurumlardan eczanelerin çalışma saatleri de sıklıkla araştırılıyor. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri ilaç ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, hafta sonu cumartesi eczaneler açık mı merak ediyor. İşte eczanelerin çalışma saatleri 2021.

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Pandemi döneminde normalleşme sürecinde çalışma saatleri merak edilen kurumlardan olan eczanelerin özellikle cumartesi günleri çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Normal şartlarda cumartesi günleri öğlene kadar açık olan eczanelerin hafta sonu çalışma saatlerinde farklılıklar oluşmaktadır. İşte eczaneler cumartesi açık mı, kaça kadar açık sorularının yanıtları ve eczanelerin güncel çalışma saatleri 2021.

CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI 2021?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmaya devam ediyor. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asılı bilgilendirme afişlerinden öğrenebilirsiniz.

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ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Covid -19 kapsamında tam kapanma döneminden sonra normalleşme sürecinde eczaneler yeniden eski çalışma saatlerine geri döndü. Bu durumda eczaneler sabah 09.00’da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00’dur.

İLİNİZDEKİ EN YAKIN NÖBETÇİ ECZANEYİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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