Bugün eczaneler açık mı? Cumartesi eczaneler kaça kadar açık? 24 Temmuz Cumartesi nöbetçi eczaneler listesi
Bayram tatilinin ardından çalışma saatleri sorgulanan en önemli kurumların başında eczaneler geliyor. Acil ihtiyaçlarını temin etmek için eczaneler cumartesi, bugün çalışıyor mu merak eden vatandaşlar, nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veren eczaneleri de araştırıyor. Cumartesi eczaneler açık mı ve nöbetçi eczaneler nerede merak edenler için, en yakın ikamet adreslerine ait eczanelerin listesini hazırladık. İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi eczanelerin çalışma saatleri bilgisi.
Kurban Bayramı süresince, çoğu kurum ve kuruluş gibi eczaneler de hizmet veremedi. 9 günlük bayram tatili devam ederken bugün eczanelerin açık olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte bugün, cumartesi eczanelerin çalışma detaylarına dair bilgiler…
9 günlük bayram tatili nedeniyle eczaneler, 26 Temmuz 2021 Pazartesi sabahı rutin mesai saatlerine geri dönecek. Ancak nöbetçi eczaneler, vatandaşların en yakın ikamet adreslerine göre hizmet vermeye devam ediyor.
24 TEMMUZ CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI?
Normal şartlarda eczaneler Cumartesi günleri öğlene kadar hizmet verirken bayram tatili nedeniyle kapalı olacaklar. 9 gün sürecek olan resmi tatilde vatandaşlar medikal ve ilaç ihtiyaçlarını kendilerine en yakın nöbetçi eczane üzerinden gerçekleştirebilecek.
NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ
Nöbetçi eczaneler, bilindiği üzere eczanelerin kapalı olduğu resmi tatillerde hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Buna ek olarak, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.
İkamet adresinize göre size en yakın nöbetçi eczaneye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ