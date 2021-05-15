Bugün eczaneler açık mı? Bayramın 3. günü eczaneler çalışıyor mu?

Bugün açık olup olmadığı merak edilen kurum ve kuruluşlar arasında yer alan eczanelerin durumu, 17 günlük sokağa çıkma yasağı ve bayram tatili içinde bulunmamız nedeniyle merak konusu. Sağlık sorunlarından dolayı bugün eczaneler açık mı şeklinde internette yoğun aramalarda bulunan vatandaşlar, ilaç temini için bayramın 3.günü eczaneler çalışıyor mu sorusunun yanıtını arıyor. Nöbetçi eczanelerin açık olacağı 15 Mayıs Cumartesi bayramın 3. günü eczaneler açık mı? İşte detaylar…

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler her resmi tatil ve hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde olduğu gibi açık olacak.

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüs nedeniyle 81 ilde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında eczanelerin çalışma saatlerinde de düzenlemeler oldu. Buna göre, eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Bunun yanında, ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, çevre semtlerde bulunan nöbetçi eczanelerden hizmet alabilecek.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Size en yakın hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

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