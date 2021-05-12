Bugün Dünya Hemşireler Günü... Beyaz meleklerin ağır yükü

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çelik, yaşadıkları zorlu dönemi Hürriyet’e anlattı: “Bizleri en çok enfekte olup, çocuklarımıza, ailemize virüsü bulaştırma endişesi zorladı. İlk aylarda kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili eksiklikler yaşayan hastaneler oldu, ancak bugün bu sorunlar tamamen çözüldü.

‘HEMŞİRE AÇIĞI VAR’

Ülkemizde hemşire açığı sorunu var. Bu önce de vardı ama pandemi süresinde daha çok ortaya çıktı. Avrupa’da bin kişilik nüfusa 5-15 arası hemşire düşerken Türkiye’de bu rakam 2. Eğer bu rakamlar artmazsa, hemşirelerin sorunları çözülmezse nitelikli sağlık hizmeti vermek söz konusu olamaz. 1 yıl önce atanamayan 100 bin hemşire vardı. Pandemide bunların 25 bini atandı. Ancak yine de hemşire açığı kapanmadı. Çünkü pandemi süresinde emekli olan arkadaşlarımız, kronik rahatsızlığı olduğu için izinli sayılan arkadaşlarımız ve psikolojik yükü kaldıramadığı için işi bırakan arkadaşlarımız oldu. Ayrıca maaşlarımız çok düşük, bizler maaş dışında ek ödemeler alarak geçimimizi sağlıyoruz. Ancak bu da emeklilik ücretlerimizin çok düşük olmasına sebep oluyor. Tüm bu tespitlerimizi Sağlık Bakanlığı’na 14 rapor halinde ilettik.”

HASTALARA NEFES OLUYORLAR

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 Yoğun Bakım Servisi’nde görev yapan hemşireler, 1 yıldır koronavirüsle mücadele ediyor. En büyük mutlulukları, aileleri gibi gördükleri hastalara nefes olmak... (DHA)

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