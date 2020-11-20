Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü... Çocukların salgınla imtihanı

20 Kasım Dünya Çocuk Günü vesilesiyle, her çocuğa fırsat eşitliği yaratmak için birlikte çalışmamız gerektiği çağrısı yapan BM yetkilisi De Domanicis, Hürriyet’e verdiği röportajda şu mesajları verdi:

RUTİN ÖNEMLİDİR: “Bu zorlu dönem herkesin stresini arttırıyor. Önemli olan çocuklara ve gençlere, rutinlerinde normallik duygusunu sürdürmeleri için yardım etmek. Rutin, stresle yüzleşmek için son derece önemlidir. Olumlu ebeveynlik çok önemli bir rol oynayacaktır. Pandeminin olumsuz zihinsel sonuçlarıyla başa çıkarken, insanların mevcut zorluklarla yüzleşmede yalnız olmadıklarını fark etmeleri, endişelerini ve korkularını, yakın hissettikleri kişilerle açıkça konuşmaları gerekiyor.

İNTERNET VE TV STRESİ ARTTIRIYOR: Çocuklar internette ya da televizyonda gördüklerini, ya da diğer insanlardan duyduklarını anlamakta zorlanabilir. Bu yüzden özellikle kaygı, stres ve üzüntü duygularına karşı savunmasız olabilirler. Ben de benzer bir durumu deneyimledim. Salgının ilk dönemlerinde televizyon hep açıktı. Ve bir gün kızım geldi ve televizyonu kapatarak şöyle dedi: ‘Anne, şimdi mutlu bir kahvaltı istiyorum.’

BİLGİ VERMEKTEN KAÇINMAYIN: Ebeveynler çocukları salgın hakkında bilgilendirmekten kaçınmamalıdır. Önemli olan, bilim adamlarının çalıştığını ve salgının bir sonu olacağını anlamalarını sağlamaktır. Çocuklar bizden çok daha dirençli. Ama onlardan bilgi saklanmasını sevmiyorlar ve biz bilgiyi sakladığımızda endişeleniyorlar. ”