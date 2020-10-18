Bugün dolu yağacak mı? 18 Ekim Pazar günü için MGM'den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgilere göre Marmara'nın Güney ve Doğusunda Yerel Kuvvetli Yağış gerçekleşmesi bekleniyor. MGM, Marmara’nın güney ve doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ufak çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyuruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve Kütahya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Göller yöresinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık