Bugün çiçekçiler açık mı? Çiçekçiler saat kaça kadar hizmet verecek= İşte Sevgililer Günü için ek genelgede yer alan detaylar
Çiçekçilerin en çok hazırlandığı ve beklediği günlerden biri olan 14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Bu yıl Sevgililer Günü bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle hafta sonu kısıtlamasına denk gelen 14 Şubat Pazar günü kutlanıyor. Peki, bugün çiçekçiler açık mı? İşte Sevgililer Günü için ek genelgede yer alan detaylar
Çiçekçilerin en fazla iş yaptıkları günlerden bir tanesi olan Sevgililer Günü kutlamaları başladı. Sevgililer Günü bu yıl corona virüs gölgesinde geçecek. Hediye için son günü bekleyen vatandaşlar, çiçekçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. İşte çiçekçiler için verilen karar
SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN EK GENELGE
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-¬00.00 saatlerinde evlere servis, 13¬-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00¬-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00¬-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
Çiçekçiler 12, 13 ve 14 Şubat tarihlerinde açık olacaklar.
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