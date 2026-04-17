Son dakika hava durumu uyarısı: Bugün başlıyor! Sağanak yağış ve fırtına geliyor... Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra başlaması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Cumartesi günü, yurtta parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Kıyı Ege, Çanakkale Boğazı ve Edirne'nin batısı dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Sivas, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli öngörülüyor.

Cumartesi günü İstanbul dahil 75 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağış beklenen illerin listesi şu şekilde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Pazar günü ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Bu kapsamda, Kıyı Ege, Çanakkale Boğazı ve Edirne'nin batısı dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Öte yandan yurdun güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı da bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, akçam saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güneydoğusunda güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.