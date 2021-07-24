Bugün bankalar açık mı, ne zaman açılacak? 24 Temmuz Cumartesi bankalar çalışıyor mu?

9 günlük bayram tatili nedeniyle çeşitli kamu kurum ve kuruluşları resmi tatillerine devam ediyor. Bu nedenle kapalı olan birçok kuruluşun ne zaman açılacağı da gündemde yer alıyor. Çalışma saatleri en çok merak edilenlerden biri de bankalar oldu. İşlem yapmak için gün sayan vatandaşlar, bayramın bitmesiyle birlikte, bugün bankalar açık mı şeklindeki sorgulamalara başladı bile. Peki, bankalar ne zaman açılacak? 24 Temmuz Cumartesi bankalar çalışıyor mu? Detaylar haberimizde…

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamasıyla 9 günlük Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz akşamı başlamıştı. 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar devam edecek tatilde bankalar da hizmet veremeyecekler. Kapalı olan bankalarda, vatandaşlar EFT yöntemi ve FAST sistemi sayesinde 1000 liraya kadar para gönderimi gerçekleştirebilecekler.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

16 Temmuz- 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak resmi tatil nedeniyle bankalar bu süre zarfında kapalı olacak. Bankalar, 26 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren normal mesai saatlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

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