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Bugün Antalya... Turistler denize koştu

#ANTALYA#Konyaaltı Sahili#Turist

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 23 derece olmasını fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti.

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Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olurken, Turizmin başkenti Antalya'da ise yazdan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının yüzde 22 ve deniz suyu sıcaklığının 21 derece olmasını değerlendiren yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

Önceki günlerde etkili olan şiddetli yağmur ve lodos etkisi ile denize giremeyen turistler bugün adeta gözlerini sahilde açtı. Sabah saatlerinde denize gelen turistler ve vatandaşlar, Akdeniz’in serin sularında yüzerken, bazıları da sahil bandında dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise sahil yürüyüş yolunda spor yaptığı görüldü.

“3 GÜN BOYUNCA DENİZE GİREMEDİK”

Denize gelen Tolga İkizoğlu, “2 gün boyunca çok kötü bir hava oldu. 3 gün boyunca denize giremedik. Yukarılarda kar yağıyor. Bugün hava çok güzel. Ben de denize girmek için geldim. Günlük denize giriyorum. Antalya çok güzel bir şehir. Burada yaşamayı seviyorum. Bugün çok güzel bir hava var” sözlerine yer verdi.

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#ANTALYA#Konyaaltı Sahili#Turist

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